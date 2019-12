Le salaire moyen de toutes les équipes de la Ligue 1 2019-20

Un peu plus soutenue que la saison précédente, l’augmentation des salaires de la Ligue 1 ; selon les estimations du rapport annuel de Sporting Intelligence, la moyenne progresse d’un peu moins de 10% en 2019-20, relevée à 1 227 858 d’après les chiffres que nous avons convertis de la livre à l’euro, au taux de 1 £ = 1,16633 €. C’est l’équivalent annuel d’un joueur du LOSC, d’après l’étude nommée « Global Sports Salaries Survey 2019 ».

Le LOSC dans la moyenne, l’OM réduit la voilure

La moyenne des Lillois progresse de 11% selon nos observations d’un rapport à l’autre. Celle des Monégasques qui les devancent explose, de plus de 50%, à 2,267 M€. Le club princier se glisse sur le podium, derrière le PSG, que quitte l’OM où après les départs de Balotelli et de Luiz Gustavo notamment, la moyenne a baissé de plus de 20%, à 1,887 millions, cette saison. Les Phocéens accusent la plus forte diminution du plateau en Ligue 1, jusqu’ici sans conséquence négative sur l’effectif, qui boucle la première moitié de saison, dauphin de l’actuel champion de France.

Le PSG est 12 à l’échelle du monde, Nîmes dernier « d’Europe »

Le Paris Saint-Germain à ce propos, dépasse les 8 millions d’estimation au rapport 2019, pour une moyenne augmentée de 21% d’une saison à l’autre. Le club de la capitale est plus largement la douzième franchise toutes disciplines collectives confondues, où la rémunération est la plus haute. Les clubs de foot dominent dans l’ensemble ceux de la NBA.

L’ASSE et le Stade Rennais se maintiennent à niveau

Derrière, tandis que l’OGC Nice est à l’économie pour une autre saison de plus, l’ASSE et le Stade Rennais ont gardé le même équilibre pour cet exercice, alors qu’ils avaient l’une et l’autre augmenté significativement leurs investissements de 2017 à 2018. Cette saison encore, le Nîmes Olympique a le salaire moyen le plus bas de la Ligue 1, même s’il augmente de près de 8%. Il est par ailleurs le plus faibles des cinq grands championnats majeurs du continent européen.

Le salaire moyen de toutes les équipes de la Ligue 1, saison 2019-20

Club Salaire moyen en £ Salaire moyen en € Evolution sur un an Paris 7 147 376 8 378 900 + 21,4% Monaco 2 269 960 2 660 963 + 50,43% Lyon 1 865 322 2 186 970 + 23,02%