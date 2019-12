Tous les résultats de la 19e journée de Ligue 1 selon les bookmakers

Samedi soir, au coup de sifflet final, la plupart des équipes de Ligue 1 seront à mi-chemin ou plus de la saison 2019-2020 (sauf matches en retards pour certains). Le multiplex de la 19e journée du championnat de France nous offre un enjeu de taille, à savoir qui finira l’année civile derrière le duo de tête, le PSG et l’OM. 3 potentiels candidats sont en course, le LOSC, le Stade Rennais et le FC Nantes. En bas de tableau, Nîmes et Toulouse sont assurés de finir aux deux dernières positions du classement. Pour clôturer les dernières rencontres de l’année 2019, nous avons sondé les bookmakeurs de France, pour avoir une idée des résultats à venir. Coup d’envoi à 20h45 sur toutes les pelouses de Ligue 1.

Match nul pour les gros du championnat, l’OL, le LOSC, Rennes, Monaco et l’ASSE

La moitié des matchs devraient se terminer sur un score de parité, 1-1. Les bookmakers prédisent ce résultat sur la pelouse de Dijon face à Metz, Reims contre Lyon, Strasbourg qui accueille Saint-Étienne, Nice recevant Toulouse et l’une des belles affiches de la journée, Monaco face à Lille. La bonne opération serait effectuée par Rennes, ils sont donnés vainqueur 1-0 à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Cela leur permettrait de monter une nouvelle fois sur le podium, après l’avoir quitté, lors de la 6e journée. Le cas des Nantais est similaire, en s’imposant face à Angers à domicile 1-0, ils s’approcheraient du podium, à un point de leur voisin breton.

Victoires sans difficulté pour l’OM et le PSG

Pas de surprise au Vélodrome, les Marseillais devraient conforter leur deuxième place face aux Nîmois, et s’imposer sans difficulté, sur un score de 2-0 pour clôturer l’année en beauté, sur une série de 8 victoires en 9 matchs. Les Parisiens, déjà champion d’automne, s’apprêteraient à remporter la rencontre 3-0, face à des Amiénois, en quête de points pour se maintenir.

Les scores de la 19e journée selon les bookmakeurs

Montpellier – Brest = 1-0 (cote à 5,33)

Dijon – Metz = 1-1 (5,27)

Rennes – Bordeaux = 1-0 (5,47)

Strasbourg – Saint-Étienne = 1-1 (5,37)

Monaco – Lille = 1-1 (5,70)

Reims – Lyon = 1-1 (5,07)

Nantes – Angers = 1-0 (5,27)

Nice – Toulouse = 1-1 (6,43)

Paris – Amiens = 3-0 (6,13)

Marseille – Nîmes = 2-0 (5,43)

Le classement de la Ligue 1 à la trêve hivernale, selon les bookmakeurs

1. Paris = 45 (+33)

2. Marseille = 38 (+8)

3. Rennes = 33 (+7)

4. Lille = 32 (+7)

5. Nantes = 32 (+1)

6. Reims = 28 (+6)

7. Montpellier = 27 (+4)

8. Lyon = 26 (+11)

9. Bordeaux = 26 (+6)

10. Monaco = 26 (+1)

11. Saint-Étienne = 26 (-6)

12. Strasbourg = 25 (-2)

13. Nice = 25 (-2)

14. Angers = 25 (-4)

15. Brest = 22 (0)

16. Dijon = 18 (-8)

17. Amiens = 17 (-9)

18. Metz = 17 (-11)

19. Toulouse = 13 (-17)

20. Nîmes = 12 (-19)