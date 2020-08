Que valent les effectifs de la Ligue 1 2020-21 sur le mercato ?

Cette fois, c’est reparti. Après des mois d’inactivité forcée, les footballeurs de l’élite française ont repris la compétition officielle pour majorité d’entre eux, avec le début de la saison 2020-21, exécuté ce week-end. Entre les bouleversements du calendrier et l’épopée du PSG et de l’OL en Ligue des champions, l’occasion nous a manqué d’observer les forces en présence en Ligue 1, sur la base de la valeur marchande des effectifs, sur le mercato.

Le PSG en tête, Stade Rennais, OGCN, FCGB et ASSE proches de la moyenne

Cela, en prenant pour base, les chiffres de la plateforme spécialisées, Transfermarkt. Cumulés, les collectifs professionnels du championnat pèsent 3,22 milliards d’euros dont un quart environ, pour le seul Paris Saint-Germain. Cela revient à une moyenne de 161 millions d’euros par club, dans une zone inférieure au Stade Rennais et à l’OGC Nice et supérieure au contraire, aux Girondins de Bordeaux et à l’AS Saint-Etienne.

Le LOSC est valorisé plus cher que l’OM au commencement de la saison

Quelques particularités ressortent de ce classement. Notamment que l’OM, dauphin du PSG la saison dernière, n’a « que » le cinquième groupe valorisé le plus cher, derrière ses rivaux, Paris, Lyon, Monaco et le LOSC également. En bas de classement, le promu Lorient ferme la marche, mais le RC Lens est plus haut, à la faveur d’une campagne de recrutement active, pour rester en Ligue 1. Les Merlus également qui ont avec Adrian Grbic, le transfert le plus cher de leur histoire, à 9M€.

Le marché des transferts est ouvert jusqu’au 5 octobre pour la Ligue 1

Ces valorisations ont été mesurées ce 25 août, elles peuvent encore évoluer de manière significative suivant les opérations qui vont se jouer, car le mercato a réouvert en France ce 15 août pour s’achever définitivement, au soir du 5 octobre.

La valeur sur le mercato des équipes de la Ligue 1, saison 2020-21

Club Valeur marchande Moyenne par joueur Paris SG 793,45 M€ 22,67 M€ Olympique Lyonnais 358,93 M€ 12,38 M€ AS Monaco 311,75 M€ 7,99 M€