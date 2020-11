OM, PSG, ASSE, OL… Qui finira sur le podium de la Ligue 1 selon les bookmakers ?

Au premier quart de la saison 2020-21 de Ligue 1 se dessinent déjà de premières tendances, dans les deux sens, et ici vers le haut, pour ce qui concerne les clubs que les bookmakers de France voient se hisser sur le podium, au bout du championnat. Le PSG mis à part, il est le favori à sa propre succession, et malgré des débuts compliqués et des blessures en cascade, le collectif de Thomas Tuchel a déjà une avance de cinq longueurs sur son dauphin ; peut-être moins si l’OM gagne son match en retard.

PSG, OL, LOSC et OM : voilà le classement qui se dessine

Marseille, placé en championnat, l’est moins chez les (quelques) opérateurs qui s’intéressent au trio des vainqueur de cette édition. Le club phocéen y appartiendra à la cote moyenne de trois contre un. Elle est supérieure à celles attribués à l’Olympique Lyonnais et au LOSC. Dans cet ordre, avec Lyon en favori à 2,25 et Lille en suivant, à 2,55. Cette logique finale qui se devine, avec Paris champion, devant l’OL, le LOSC et l’OM quatrième, fait l’unanimité.

C’est derrière qu’il y a plus d’incertitude entre les opérateurs

C’est derrière que les prédictions divisent. Entre l’AS Monaco, à 3,62 et le Stade Rennais, à 3,75 et en suivant, plus loin, Nice ou Montpellier. Pas l’ASSE, qui connait un passage à vide, ni les Girondins de Bordeaux, en panne de pas mal de chose, mais surtout d’ambitions, ils sont cotés à plus de 50 contre un.