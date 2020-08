OM, PSG, ASSE… Que sera la saison 2020-21 de Ligue 1 selon les bookmakers ?

Différée pour les raisons que l’on sait, la saison 2020-21 de Ligue 1 débute enfin, ce week-end d’août, de la 34e semaine de l’année. Vingt équipes sont sur la grille de départ, mais toutes ne partent avec des chances égales, pour ce qui relève d’une part du titre, après d’une qualification européenne, enfin du maintien et des distinctions individuelles, au terme de l’exercice au 23 mai 2021.

PSG champion, l’OM et l’OL suivent sur le podium

Pour le titre d’abord, il semble une fois encore promis au PSG. A 1,07 la cote moyenne attribuée par les bookmakers de France, cela ne prête pas à discussion. Parfois, la cote est minimale (1,02), considérée comme évident. Sinon, plutôt l’OL (à 17,5), que l’OM (21,7) ou l’AS Monaco (36,7) pour contester le titre, au club qui le détient. Ces trois dernières formations devraient dans la logique, se battre pour le podium final. Paris mis à part, l’Olympique Lyonnais y sera à 1,6 et Marseille également, à 1,9, écartant de fait l’ASM, à 3,4 contre un.

Plutôt le LOSC voire l’OGC Nice, que le Stade Rennais

Troisième la saison dernière, le Stade Rennais réitèrera difficilement sa performance en 2020-21, d’après les opérateurs du pays. Ils lui préfèrent le LOSC, à la moyenne de 1,9, pour finir dans le Top 5. Et pour certains bookmakers l’OGC Nice. La cote de Rennes dans les 5 avoisine les 2,2 contre un.

Un match à trois pour le maintien en Ligue 1

Dans le bas du tableau, la tendance n’a que très peu changé depuis le mois dernier, le FC Lorient, promu, est le premier cité par le relégation, à 2,4 et c’est ensuite plus indécis entre le RC Lens, autre promu à 2,8, le Nîmes Olympique, à 2,8 et le DFCO, à 3. Brest est en ballotage plus favorable, à 3,9 tandis que les autres sont moins concernés.

Mbappé, sinon Neymar pour terminer meilleur buteur du championnat

Individuellement enfin, il sera dur de contester à Kylian Mbappé, le titre de meilleur buteur de la saison, à en juger par la cote de 1,9 qui lui est octroyée. Wissam Ben Yedder, son égal du précédent exercice (18 buts pour le buteur monégasque) a moins d’estime que le champion du monde, avec une cote de 6,5, inférieure à celle de Neymar à 4 et parfois Mauro Icardi, qui complète l’attaque du Paris Saint-Germain.