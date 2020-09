OM, PSG, LOSC… Top 5 des budgets de la Ligue 1 sur FIFA 21

De quel budget allait vous disposer sur vos futures parties, sur le jeu FIFA 21 ? Si vous prenez un club de la Ligue 1, parmi les quatre qui génèrent le plus de revenus, les moyens à disposition seront forcément supérieurs au reste du plateau. Mais comme dans la réalité, il y a des écarts entre le PSG et les autres, l’OL, l’OM, l’AS Monaco, ou le LOSC. Les chiffres pour eux, circulent sur les réseaux sociaux, par ceux qui ont déjà eu le titre de EA sports en mains.

PSG, OL, ASM, OM et LOSC dans cet ordre ont les plus gros budgets

Ils restent encore à être officialisé, et tout peut changer d’ici à la sortie officielle du titre, décalée de septembre au 6 octobre par Electronic Arts, du fait de la crise sanitaire. Sur les premières données des leaks sur Twitter, seul l’Olympique Lyonnais a un budget maintenu, en légère progression, d’une version du jeu FIFA à l’autre. Il passerait de 40,5 millions, à 40,7 millions d’euros. Il serait le deuxième plus conséquent, derrière le Paris Saint-Germain, à 134 M€ et devant Monaco (34,8 millions) et l’OM (14,1 millions), qui serait sur cet opus, égalé par le LOSC.

Quelques valorisations des clubs de la Ligue 1 sur FIFA 21

Quelques valorisations de clubs sont aussi connues : le PSG vaut 1 560 millions d’euros, l’Olympique de Marseille, 121 millions, l’Olympique Lyonnais, 313 M€ et l’AS Monaco, 333 millions d’euros.