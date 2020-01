Qui étaient les joueurs les plus chers de la L1 il y a 10 ans en 2010 ?

Début 2020, l’Observatoire du football publie le classement de sa dernière mise à jour des footballeurs les plus chers du moment sur la planète football. Kylian Mbappé domine, à 265,2 millions d’euros l’estimation de sa valeur marchande. Du côté de Transfermarkt, pour autre espace référent, l’attaquant du PSG vaut 200 millions d’euros. D’une analyse à l’autre, le champion du monde est plus cher à lui seul, que le top 10 élargit à 13, des joueurs de la Ligue 1 les plus chers… il y a 10 ans!

Mbappé vaut plus seul aujourd’hui, que tout le top 10 de l’époque

A l’époque l’OL avait, et le collectif le plus valorisé à 175,85 millions d’euros, et le joueur le plus bankable en la personne de Jérémy Toulalan, à 22 millions d’euros. Le PSG n’étais pas encore ce qu’il était, Transfermarkt estimait Stéphane Sessègnon sur les ailes et Guillaume Hoarau en pointe de l’attaque, à 11 millions. Ils étaient les mieux cotés du collectif de la capitale. En-deçà notamment des Bordelais Fernando Cavenaghi et Yoann Gourcuff. Cette saison 2009-2010, les Girondins se présentaient en tant que tenants du titre en Ligue 1.

OM et OL devant le PSG et les Girondins de Bordeaux

Mais c’est l’OM qui a gagné au bout du compte. Avec Mamadou Niang (14,5 M€) et l’Argentin Lucho Gonzalez (21 M€), pour les deux joueurs à la plus forte valeur sur le mercato. A l’époque, Steve Mandanda gardait déjà les buts phocéens et il était valorisé à 11 millions d’euros. Aujourd’hui à 34 ans, il ne l’est plus qu’à 2,5 M€

Les joueurs les plus chers de la Ligue 1 en 2019-20

9=. Mathieu Bodmer (OL) = 11 M€

9=. Stéphane Sessègnon (PSG) = 11 M€

9=. Guillaume Hoarau (PSG) = 11 M€

9=. Steve Mandanda (OM) = 11 M€

9=. Taye Taiwo (OM) = 11 M€

8. Alou Diarra (FCGB) = 12,5 M€

7. Lisandro Lopez (OL) = 13 M€

6. Fernando Cavenaghi (FCGB) = 14 M€

4=. Mamadou Niang (OM) = 14,5 M€

4=. Jean II Makoun (OL) = 14,5 M€

3. Yoann Gourcuff (FCGB) = 18,5 M€

2. Lucho Gonzalez (OM) = 21 M€

1. Jérémy Toulalan (OL) = 22 M€