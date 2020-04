Le Onze le plus cher de la Ligue 1… il y a 10 ans en 2010

Aujourd’hui, il n’y a de places que pour des joueurs du PSG et de l’OL pour composer, selon Transfermarkt, le onze le plus cher de la Ligue 1, en valeur estimée sur le marché des transferts. Trois avec le LOSC, si l’on prend celui de KPMG en comparaison.

Le PSG n’était qu’en projet, l’OL déjà fringant

Il y a 10 ans, en 2009-10, le même collectif était plus équilibré, réunissant des joueurs de six clubs différents : l’OL, le PSG, l’OM, le Stade Rennais, le LOSC et les Girondins. Lesquels Bordelais ont terminé la saison champions de France, avec un Yoann Gourcuff, alors en pleine ascension. C’était à l’époque lui, le joueur le plus bankable de la Ligue 1. Dans la foulée de son titre, il signera à Lyon, pour 22,5 millions d’euros et traînera longtemps comme un fardeau, l’étiquette du transfert le plus cher d’un club, en France.

Niang (OM) et Diarra (FCGB) dans la moyenne

Valorisé à 175,85 millions d’euros par Tranqfermarkt, l’OL avait alors le groupe le plus cher du plateau. Avec trois de ses pensionnaires à plus de vingt millions d’euros. De nos jours, Kylian Mbappé est estimé à 180 M€. Soit autant à lui seul, que le onze de la saison 2019-20 ci-dessous. Il vaut 173 millions d’euros, pour une moyenne par joueur de 15,7 millions. L’équivalent proche d’Alou Diarra aux Girondins et de Mamadou Niang à l’OM.

Le Onze le plus cher de la Ligue 1, saison 2019-20

Hugo Lloris (OL) = 14 M€

Rod Fanni (Stade Rennais) = 7,5 M€

Mamadou Sakho (PSG) = 9,5 M€

Adil Rami (LOSC) = 9,5 M€

Aly Cissokho (OL) = 13,5 M€

Jérémy Toulalan (OL) = 22 M€

Lucho Gonzalez (OM) = 20 M€

Alou Diarra (Girondins de Bordeaux) = 15 M€

Yoann Gourcuff (Girondins de Bordeaux) = 24 M€

Lisandro Lopez (OL) = 23 M€

Mamadou Niang (OM) = 15 M€

Valeur du Onze = 173 M€

Estimations de Transfermarkt