Si la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021 se mesurait à la valorisation des collectifs sur le marché des transferts, alors l’OM et le PSG se qualifieraient, respectivement dans les groupes C et H. Mais en ne terminant que deuxième de poule. Tandis que le Stade Rennais terminerait troisième, après Chelsea et le FC Séville. Conclusion tirée de l’analyse du cabinet d’audit et d’expertise marketing, KPMG, dans son étude récemment publiée.

Les trois équipes françaises engagées dans le tournoi sont valorisée à 763 millions d’euros pour Paris, 194 millions le groupe phocéen et deux millions de moins, l’estimation de l’effectif breton. Cumulées, les 32 formations en lice au départ de la compétition, ce mardi, pèsent 14,245 milliards d’euros. Soit une moyenne par équipe, à 445 millions, à la frontière de l’estimation du collectif de Séville et de celui du RB Leipzig.

L’OM et le Stade Rennais sont dans deux des groupes les moins valorisés du tournoi, contrairement à celui du PSG accompagné de Manchester United ; à elles seules ces deux formations additionnées (1 656 millions d’euros) dépassent la valeur cumulée des poules marseillaises et rennaise. Aux deux extrêmes, Manchester City a le groupe professionnel donné le plus cher parmi ses 32 concurrents, il est estimé par KPMG, 28,6 fois plus précieux que celui du Midtjylland.

🤔 Would squad value predict group stage conclusion? The past two seasons showed that all the clubs who progressed to the last-16 had higher overall squad values than those who could not qualify for the ko stage – the only exception was Ajax in the 2018-19 season. pic.twitter.com/we3GO4WN8V

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) October 2, 2020