OM, PSG, Stade Rennais: Quelle sera leur part au classement par coefficient de la C1 ?

Sans encore présager de ce que rapportera la prochaine campagne de la Ligue des champions, sachant que le prize money peut évoluer, de surcroît dans ce contexte de crise sanitaire et économique, il est déjà possible d’estimer ce que rapportera la part du classement par coefficient, aux équipes engagées en Ligue des champions, cette saison 2020-21. Part qui existe depuis l’exercice 2018-19 et qui vise à récompenser les clubs, au titre de leurs performances européennes, sur les dix dernières saisons.

L’UEFA verse des primes aux équipes les plus performantes dans le temps

Les meilleurs dans le temps sont donc les plus récompensés. A chaque équipe de la phase finale, une part multipliée par sa position au classement. Comprendre que la meilleure formation du moment, celle du Bayern Munich champion en titre, recevra 32 parts. Et la plus faible, les Hongrois du Ferencvaros, une seule. La saison dernière, l’UEFA versait 1,108 millions d’euros fois la part, aux équipes.

Le minimum pour le Stade Rennais, plus de 7 M€ à l’OM et quasiment 30 au PSG

Au jour du tirage au sort pour les trois clubs français, le total sur cette base se mesure donc ainsi : 2,216 millions d’euros au Stade Rennais, qui se limite à la portion quasi minimale (les Bretons sont 31es au classement par coefficient). Cela vaut 7,756 millions d’euros, à l’OM (26e) et 28,808 millions, au Paris Saint-Germain, septième. Cette somme, s’ajoutant aux autres postes de recettes que sont les primes à la performance (avec un bonus identique au clubs et d’autres qui s’ajoutent selon les résultats dans la compétition), et enfin les revenus des droits de l’audiovisuel.