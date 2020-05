OM – Quelle est la fortune de Al-Walid Bin Talal qui lorgnerait sur le club ?

La rumeur circule, avec plus ou moins de force, sans que pour l’heure il faille prêter une trop grande attention à la question de vendre l’OM. Frank McCourt à qui le club appartient, n’a pas formulé d’intention à ce sujet, Jacques-Henri Eyraud le président a même répondu à ce sujet, mais un nom circule avec insistance depuis déjà pas mal de temps et en ce mois de mai surtout : celui de Al-Walid Bin Talal.

Al-Walid Bin Talal est pressenti pour racheter l’OM

Un homme puissant et de pouvoir, au sang royal dans les veines. Il est le petit fils d’Abdelaziz ibn Saoud, fondateur de l’Arabie Saoudite et de Riad El Solh, anciennement ministre du Liban dont il a grandement favorisé l’indépendance. Après toute une scolarité effectuée aux Etats-Unis et des diplômes universitaires acquis, Al-Walid Bin Talal a crée le conglomérat Kingdom Holding Company, dont il détiendrait toujours 95%. Il a des participations dans plusieurs marques et secteurs, dont certaines mondialement connue comme les réseaux sociaux Twitter et Snapchat ou des hôtels prestigieux : le George V à Paris et l’Hôtel Savoy à Londres. Il a aussi anciennement été dans le capital de 21st Century Fox, avant de réduire sa participation et de s’en retirer.

Opposé à Donald Trump depuis qu’il est président des Etats-Unis

Al-Walid Bin Talal a d’autres bien immobiliers, notamment en Arabie Saoudite. Forbes raconte à son sujet, qu’il a acheté le yacht de Donald Trump en 1991, avant une quinzaine d’années plus tard, de l’inviter à se retirer de la présidentielle, depuis Twitter que l’actuel président des Etats-Unis affectionne tant. Al-Walid Bin Talal est un homme influent sur le réseau social, avec une communauté de plus de 11 millions de followers. Issu d’un pays réputé parmi les plus restrictifs du monde, lui manifeste une ouverture au monde (notamment occidental), à contre courant. Il est ainsi un militant des droits des femmes, il a notamment oeuvré pour qu’elles obtiennent le droit de conduire.

Une fortune équivalente aux dirigeants les plus riches du football

Ses prises de position lui ont valu des inimités avec le pouvoir. En 2017 il a été arrêté dans le cadre d’un différent l’opposant à son cousin Mohammed ben Salmane, devenu prince héritier du royaume. Depuis, certains de ses actifs restent bloqués et lui même est tenu à résider en permanence, en Arabie Saoudite. Cette marge de manoeuvre réduite rend plus incertaine, la reprise possible d’un club de football. Al-Walid Bin Talal en aime pourtant la pratique, supporter d’Al-Hilal, il a déjà aidé financièrement le club. Avec une fortune estimée par Forbes à 17,2 milliards d’euros, il en a largement les moyens. Il est plus riche que Frank McCourt, à l’échelle des propriétaires de clubs de foot individuels (hors participation d’état comme à Paris, par exemple), il serait le quatrième plus riche de la planète, juste derrière la famille Pinault à la tête du Stade Rennais… en Ligue 1!