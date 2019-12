Quelle est la fortune de Djibril Cissé ?

Voilà près de deux ans que Djibril Cissé a définitivement rangé ses crampons de football. L’ancien attaquant de l’OM suit désormais d’autres projets que le foot, en tant que DJ sous le nom scène Tcheba, comme entrepreneur des vêtements Mr Lenoir qu’il a créé ou en tant que consultant média, sinon guest star d’émissions de la télé réalité (Danse avec les stars ou le Meilleur Pâtissier). Un touche à tout aussi actif qu’à son époque de joueurs, quand il portait tour à tour, les maillots de l’AJ Auxerre, de l’OM son club de coeur, puis de Liverpool et plus tard de Sunderland, la Lazio, le SC Bastia…

Joueur Djibril Cissé avait l’adhésion de plusieurs marques qui l’ont soutenu

En plus d’être un attaquant coté, sélectionné plus de quarante fois en équipe de France et vainqueur de la Ligue des champions 2005 avec les Reds de Liverpool, Djibril Cissé est un personnage extraverti, avec ses cheveux parfois en crête et ses nombreux tatouages. Tout cela conjugué lui vaut l’adhésion de plus d’un million de fans, au cumul de tous ses réseaux sociaux. Cela justifie également l’intérêt des marques à son sujet, lorsqu’il était encore joueur. Il avait adidas pour équipementier au plus long de sa carrière, puis a rejoint l’Américaine New Balance.

Anciennement le joueur le mieux payé de la Ligue 1

Il a été en diverses occasions, l’ambassadeur des salles de sport Vita liberté, des produits d’entretiens pour l’automobile, Lescot ou depuis peu de l’opérateur de jeux en ligne, Pasinobet. Plusieurs fois en tant que joueur, il a changé de club, avec paiement d’une indemnité sur son transfert. Au total, plus de 50 millions d’euros levés pour le recruter, dont presque la moitié de la part de Liverpool, pour le débaucher de l’AJ Auxerre en 2004, moyennant 20 millions d’euros. Il a ensuite rejoint l’OM qui l’a hissé sur le toit de la Ligue 1 en terme de salaire, en 2007-2008, avec près de 4 millions d’euros la saison. Cette saison-là lui a rapporté 6,9 millions bruts selon L’Equipe Magazine, au cumul de son salaire, des primes et du sponsoring.

Un baroudeur à la carrière longue malgré les blessures

Il a ensuite pas mal baroudé de clubs en championnats différents, pour terminer en Suisse, au club de Yverdon Sport. Avec un salaire donné proche de 20 000 euros mensuels, évidemment loin de ce à quoi il pouvait prétendre au meilleur de sa carrière. Tout cumulé, la fortune de Djibril Cissé approche les 35 millions de dollars (31,5 M€) ; estimations données par différentes plateformes comme Celebrity Net Worth ou The Richest.