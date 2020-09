OM : Salaire, contrat, ce que Luis Henrique a signé avec l’OM

Les suiveurs de la Ligue 1 ne le connaissent pas encore, mais des fans de l’OM, il était attendu. Lui, ou un autre élément offensif, pourvu qu’il donne de l’épaisseur à l’attaque d’André Villas-Boas. C’est finalement le Brésilien Luis Henrique, que le club a recruté ce vendredi 25 septembre. Au jeune homme de 18 ans, la direction phocéenne a proposé un contrat sur cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2025.

Un contrat de cinq ans pour Luis Henrique

Au total sur la période, et avec les primes et bonus à la signature compris, il va lui rapporter 4 millions d’euros brut, selon une information du média anglais, Sportezk. C’est-à-dire la saison complète à 800 000 euros, ou un peu plus de 65 000 euros mensuels. Non loin, pour comparaison, des quelques 90 000 euros bruts qu’approche Boubacar Kamara, pour un espoir en progression, dans les rangs du club phocéen, dont devra s’inspirer Luis Henrique.

L’OM a payé 12 M€ l’indemnité de son transfert

Pour le recruter, l’Olympique de Marseille a payé douze millions d’euros l’indemnité de son transfert, à Botafogo, au Brésil. « Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir. Il a des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion », dit de lui Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l’OM derrière cette opération.