Paris sportifs : les bookmakers jouent la carte du streaming

Ils étaient dans la panade, les voilà désormais de retour en force. Après avoir passé la grande partie de la crise sanitaire à ne proposer des cotes que sur la Vysshaya Liga ou encore la K-League, les différents sites de paris sportifs peuvent désormais compter sur les retours de compétitions majeures, avec la Bundesliga en tête.

La Bundesliga en direct pour attirer les parieurs

De retour sur les terrains depuis quelques semaines maintenant, les meilleures formations d’Allemagne ont en effet permis aux bookmakers de souffler sur le marché européen, tant les parieurs sont plus enclins à miser quelques euros sur les Bayern, Dortmund et autres Leipzig, que sur les Vitebsk et autres Daegu. Outre de jolies cotes et quelques bonus, plus ou moins intéressants, les sites de paris les plus privilégiés profitent d’ailleurs du retour du championnat allemand pour utiliser leurs meilleurs atouts : le streaming pour suivre les rencontres en direct et en vidéo.

Winamax et Unibet en tête

Comme rappelé dans la section actualités du site Sportytrader en début de semaine dernière, quelques bookmakers comme Winamax ou encore Unibet proposent en effet à leurs inscrits de suivre en direct l’ensemble du football allemand sur leurs sites, sans avoir besoin de débourser le moindre centime dans un abonnement TV. Coup de génie ou simple effet de mode, cela semble en tout cas fonctionner, si l’on en croit la hausse du volume des mises ces derniers jours par rapport aux semaines précédentes. Et ce n’est d’ailleurs sans doute pas prêt de s’arrêter.

La Liga, prochain terrain de jeu

Egalement de retour sur les prés à partir du 11 juin prochain, les stars de la Liga espagnole seront effectivement eux aussi à suivre en direct chez quelques bookmakers du marché, devenant de véritables atouts pour attirer les nouveaux joueurs dans cette période si spéciale d’un point de vue sportif. De nouveaux clients potentiels qui viennent donc rassurer le business global du secteur, très touché durant les longues semaines de l’épidémie du Covid-19. La Serie A, prévue pour le 20 juin prochain, devrait également aider à engranger quelques inscrits, et donc quelques euros. Et dire qu’en ce moment ces bookmakers auraient dû toucher le jackpot grâce à l’Euro 2020…