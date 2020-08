Pochettino, Inzaghi, Blanc : Qui va succéder à Sarri à la Juve selon les bookmakers ?

Maurizio Sarri et la Juventus Turin, c’est fini. Le technicien napolitain n’a pas survécu à l’élimination de son équipe face à l’OL ce vendredi, aux portes du Final 8 de la Ligue des champions. La séparation est officielle, se pose désormais le nom de son successeur, sur le banc des Bianconeri. Avec un certain Cristiano Ronaldo sous ses ordres, le poste est lourd en responsabilité. La liste des prétendants très longue.

Laurent Blanc à la Juventus ? Les bookmakers n’y croient pas

Il est notamment question, du retour sempiternel de Laurent Blanc. A Turin sur le banc de la Juventus ? Les bookmakers du Royaume-Uni n’y croient pas. Ils attribuent à cette idée une cote si lointaine, à près de 100, qu’ils ont plus d’estime pour les profils des « anciens », le sélectionneur national Didier Deschamps (à 40 pour la cote), ou plus surement Zinedine Zidane, à 14 contre un, en moyenne. Voilà pour les Français possiblement concernés par le poste, chez les opérateurs de Grande-Bretagne.

Un technicien italien. Ou Mauricio Pochettino

Le reste du plateau proposé est surtout Italien, avec Simone Inzaghi, à 3, Massimiliano Allegri, à 5, Gian Piero Gasperini et Antonio Conte, à 14… Il y a aussi l’Espagnol Pep Guardiola, qui n’a encore jamais exercé en Italie et qui va entrer dans sa dernière année de contrat, à Manchester City. C’est crédité d’une même cote à 14. Bien supérieure toutefois, à celle donnée au profil de Mauricio Pochettino. L’Argentin a l’avantage d’être libre et de sortir d’une expérience réussie à Tottenham. A 1,6 environ la cote pour lui, il est de très loin le favori.