PSG : 1re image de Mbappé et du Parc sur FIFA 21 nouvelle génération

Waouh! C’est quand même l’impression première qui se dégage des images partagées ce jeudi soir par le PSG, sur les réseaux sociaux. Deux, qui sont celles de Kylian Mbappé et du Parc des Princes tels qu’ils apparaîtront dans le jeu FIFA 21, sur les consoles de la nouvelle génération : la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.

Sortie prévue de ce titre, le 4 décembre et les premiers visuels partagés sont assez unanimes sur le rendu proposé. Ici donc, Kylian Mbappé, par ailleurs l’ambassadeur de ce FIFA 21, choisi sur la jaquette internationale, mais avant dans la semaine, EA Sports, l’éditeur du titre a publié les visuels de João Félix à l’Atlético Madrid et Trent Alexander-Arnold, pour Liverpool.

Le niveau de réalisme sur certains détails élève encore un peu plus, le niveau. Si le titre FIFA 21 est sorti depuis le 9 octobre, le déploiement de cette version est programmé au 4 décembre. On ne sait pas si de nouvelles fonctionnelles seront ajoutés, à cette occasion.

𝙁𝙚𝙚𝙡 𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙇𝙚𝙫𝙚𝙡 when #FIFA21 arrives on PS5 & Xbox Series X|S on December 4th. Buy now, and upgrade for free: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 10, 2020