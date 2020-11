PSG : A l’amortissement, combien vaut Mbappé pour Paris ?

Le moment est charnière et stratégique, pour le joueur d’une part, et pour le PSG, son club, de l’autre. Kylian Mbappé est dans la troisième des quatre années du contrat, signé en 2018, avec le club de la capitale. Etant le joueur valorisé le plus cher au monde, sur le marché des transferts, les enjeux sont colossaux ; soit l’attaquant champion du monde est prolongé et sa cote marchande reste la même sinon elle augmente, soit Paris s’en sépare, en essayant au mieux d’en tirer une plus-value, a minima de rentrer dans les clous.

Deux ans et quatre mois du contrat de Mbappé au PSG consommés

Indépendamment du contrat (salaire et primes) offert au joueur, il y a l’indemnité du transfert. Et l’amortissement de son recrutement, finalisé au cours de l’été 2018. Pour lui, le Paris Saint-Germain a payé 135 millions d’euros et 45 millions de variables. Soit un total proche de 180 millions d’euros, au bénéfice de l’AS Monaco qui l’a lancé dans le grand bain du professionnalisme. Sur quatre ans de contrat, à ce stade avancé de la saison 2020-21, le transfert est amorti pour le PSG, si le joueur est cédé au moins 75 millions d’euros, à l’addition du transfert et des primes cumulés.

75 M€ a minima, mais une valorisation à 200 M€, plus ou moins

C’est plus de deux fois moins, que l’estimation du joueur sur le marché, bien que celle-ci puisse différer d’un étude à une autre : Pour Transfermarkt, il vaut 180 millions d’euros, 200 millions du côté du cabinet d’audit, KPMG et de 240 millions, environ, pour le Centre international d’étude du sport.