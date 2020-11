PSG : A l’amortissement, combien vaut Neymar pour Paris ?

Trois ans et demi se sont écoulés depuis le 2 août 2017, au jour de l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. C’est encore, et sûrement pour longtemps, le transfert le plus cher de l’histoire du football, signé par le club de la capitale française, à hauteur de 222 millions d’euros, comme l’équivalence, au FC Barcelone, de sa clause libératoire levée. S’il est plus question de prolonger l’attaquant brésilien, que de s’en séparer, le PSG a déjà majoritairement amorti son investissement record.

Une indemnité de 222 M€ et un contrat de 5 ans signé avec le PSG

Neymar s’est engagé sur un contrat maximum en durée autorisée, de cinq saisons, jusqu’au mois de juin 2022. Trois saisons et demi se sont écoulées, plus de la moitié de la dépense a déjà été amortie. Pour que le Paris Saint-Germain soit dans les clous comptables il faudrait, si l’attaquant auriverde de 28 ans n’était pas prolongé et conservé, qu’il le cède en janvier, au mercato d’hiver, contre la somme minimale de 66,6 millions d’euros.

L’estimation de la valeur marchande de Neymar a fortement chuté

Les vaut-il toujours nous direz-vous ? Pas forcément. Les études de sa valorisation marchande diffèrent de l’une à l’autre. Pour Transfermarkt, sa cote est de 128 millions d’euros, de 130 M€ du côté de KPMG, mais elle chute brutalement de 50 à 70 millions d’euros, pour l’Observatoire du football. Avec des saisons supplémentaires dans son contrat, s’il doit être prolongé, il sera plus cher, mais jamais plus, c’est une quasi certitude, au niveau de l’investissement pour lui du club parisien.