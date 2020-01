PSG – ASSE : Un match à 1,3 M€ pour le vainqueur

Une place en dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue BKT : voilà le principal enjeu, sportif et financier, pour le PSG et l’ASSE qui s’affrontent ce mercredi soir au Parc des Princes. Comme c’est probablement la toute dernière édition du tournoi, c’est l’occasion de marquer les esprits sur le terrain et de capitaliser sur le prize money versé par la LFP, augmenté pour cette édition 2019-20.

Au moins 880 000 € gagnés jusqu’ici pour le PSG et l’ASSE

A ce stade des quarts de finale, Paris et Saint-Etienne ont l’assurance de gagner 880 000 euros. Pour le vainqueur de la rencontre, la prime augmentera à 1,294 millions d’euros garantis. Et possiblement plus en accédant à la finale en suivant, payée 2,298 M€. Ou mieux, de gagner cette Coupe de la Ligue, le samedi 4 avril au Stade de France ; elle rapportera 2,872 M€ à l’équipe lauréate. C’est une centaine de milliers d’euros de plus que l’édition précédente.

Paris a les faveurs des pronostics à domicile

Côté pelouse, le Paris SG partira largement favori de cette opposition. Il l’est chez tous les bookmakers du pays. Hier mardi, le Stade de Reims s’est qualifié le premier pour les demi-finales. Ce soir, l’OL reçoit Brest et Lille, Amiens.