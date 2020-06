PSG, Barça : Ça coûte combien de recruter Tanguy Ndombele (Tottenham) ?

Tanguy Ndombele souhaite quitter Tottenham. L’information nous vient de Téléfoot, l’international tricolore ne comprend pas pourquoi José Mourinho, son entraineur, ne lui accorde pas de temps de jeu depuis la reprise de la Premier League. Pour le technicien portugais, le milieu de terrain ne serait pas davantage investi au sein de l’effectif. Une explication qui passe mal du côté de l’ancien lyonnais, qui semble être plus que jamais impliqué et prêt physiquement selon lui. Le PSG et le Barça gardent un oeil attentif à la situation.

Ndombele c’est pas donné pour le PSG et le Barça

Parti à l’été 2019 de l’OL, contre une somme record de 60 M€ (jusqu’à 10 M€ de bonus supplémentaires), Tanguy Ndombele est devenu la cession de joueur la plus chère de l’Olympique lyonnais. L’ancien amiénois s’était engagé à Tottenham, pour rejoindre Mauricio Pochettino. Problème, cinq mois plus tard, c’est José Mourinho qui a pris les rênes du navire londonien, poussant le Français sur le banc des remplaçants. En jouant moins, il perd de sa valeur sur le marché. Il valait encore 60 M€ ou plus au début de l’année mais avec la crise en plus, il n’est plus estimé qu’à plus ou moins 45 M€ par l’Observatoire du football et une cinquantaine, du côté de KPMG et de Transfermarkt.

Un contrat long jusqu’en 2025 avec Tottenham

Le milieu de terrain, percutant balle au pied, s’est engagé six ans avec les Spurs, soit jusqu’au mois de juin 2025. Ses émoluments tourneraient à 200 000 livre sterling par semaine, avec bonus, ce qui fait près de 11,5 M€ bruts, par an. Le Barça, qui a essayé de l’enrôler à plusieurs reprises, selon L’Equipe, est en contacts réguliers avec l’entourage du joueur. Un prêt payant sur deux années, avec une option d’achat automatique, serait à l’étude. Même formule, du côté du PSG. Le profil du joueur ne laisserait pas insensible Thomas Tuchel, l’entraineur parisien, qui a une relation privilégiée avec les proches du joueur.