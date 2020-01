PSG – Ça coûte combien de recruter Cristiano Ronaldo (Juventus) ?

La rumeur Cristiano Ronaldo refait surface au PSG. De plusieurs médias, d’Italie et le Corriere dello Sport notamment, toutefois moins pour pointer l’intérêt du club de la capitale, qu’appuyer le désir de la Juventus Turin à prolonger son joueur. Pour que le crack portugais signe avec les champions de France, il faudrait un concours de circonstances, mais d’abord côté parisien, que Neymar s’en aille. C’est la condition financière sine qua non.

La rumeur Cristiano Ronaldo revient du côté du PSG

Sur le salaire surtout, nous y reviendrons plus tard, possiblement avec l’indemnité compensatoire à proposer à la Juventus Turin, car avec Cristiano Ronaldo il est toujours question de transfert record. Certes il vieillit, il aura 35 ans en février, mais le temps ne semble pas avoir d’emprise, sur lui qui s’astreint à une hygiène de vie et sportive irréprochable depuis ses débuts. Il a rejoint la Juve, à 33 ans, pour 115 millions d’euros payés au Real Madrid. Qui l’avait recruté en 2009, pour la somme restée longtemps un record, de 94 millions d’euros. Désormais, il est diversement estimé à 75 M€ par Transfermarkt, de 70 à 90 M€ par l’Observatoire du football et 86 M€ dans l’analyse de KPMG.

Sous contrat à la Juventus jusqu’en 2022

Le quintuple Ballon d’or est sous contrat avec le club de la Vieille Dame jusqu’au terme de la saison 2022. Il lui rapporte 31 millions d’euros nets par an, il est à ce titre le troisième footballeur le mieux payé de la planète. Non loin derrière de… Neymar. Il pourrait être bientôt augmenté, qu’il aille à Paris ou reste à Turin. A l’ajout de tous les revenus du sponsoring et de ses activités diverses comme l’exploitation de sa gamme de sous-vêtements, il a gagné 113 M€ la saison dernière selon France Football et 800 M$ selon Forbes, sur la décennie achevée.

Une recrue chère qui peut toutefois rapporter gros

Cristiano Ronaldo en contrepartie rapporte. Il est l’un sinon le joueur le plus floqué au monde, au dos des maillots. Comme avec Neymar, les retombées sont visibles sur les recettes du merchandising, à la billetterie et tous les secteurs en profitent. Avec lui, la Juventus vient d’accroître l’investissement de son sponsor premium Jeep et a prolongé il y a un an son contrat avec l’équipementier adidas, contre une forte augmentation de celui-ci.