PSG : Ça coûte combien de recruter David Alaba (Bayern Munich) ?

Le PSG a des vues du côté du Bayern Munich. Après le cas Lucas Hernandez, les dirigeants parisiens ont pris la température auprès de l’entourage de David Alaba, selon Sky Sport, en Allemagne. La polyvalence de l’Autrichien (latéral de formation, repositionné dans l’axe cette saison) intéresserait fortement le champion de France qui s’attend à perdre Thiago Silva, au centre, et Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, sur les côtés.

David Alaba est précieux au Bayern Munich

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, a fait les éloges de son joueur, samedi dernier, au micro de Sky. « Nous sommes très heureux de la façon dont David a évolué cette saison. Il est le boss de la défense et est devenu une personnalité. » Avec son repositionnement en défense centrale, l’ancien latéral gauche de métier n’en finit plus de convaincre. Le Bayern dispose de la meilleure défense du championnat. Selon KPMG, la valeur du joueur oscille entre 33 et 36 M€. L’estimation est plus conséquente pour Transfermarkt qui l’évalue à 52 M€, quand l’Observatoire du football le juge entre 20 et 30 M€.

Un salaire quasi identique à la moyenne de l’effectif du PSG

David Alaba perçoit une rémunération, en Allemagne, avoisinant les 10 M€ bruts, par an. C’est au dessus du salaire moyen de l’effectif bavarois, qui est de 7,4 M€, mais en dessous de celui au PSG : environ 10,8 M€. Au club depuis 2008, le joueur de 27 ans, est en fin de contrat au mois de juin 2021. Selon Bild, une proposition de contrat d’une durée de cinq ans, avec à la clé une rémunération d’au moins 15 M€, aurait été adressée à l’Autrichien. En clair, recruter Alaba au PSG reviendrait à verser le salaire de Thiago Silva (17 M€). Par ailleurs, des grosses écuries comme Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City suivraient de près son évolution.