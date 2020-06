PSG – Ça coûte combien de recruter Hector Bellerin (Arsenal) ?

Droite ou gauche, le PSG cherche à renforcer les deux côtés de sa défense, pour compenser les départs possibles de Thomas Meunier, ou Layvin Kurzawa. A droite, un nouveau nom sort du chapeau, venu d’Espagne et du site Todo Fichajes. Celui d’Hector Bellerin. Sans rien savoir sur la véracité de l’information, voyons quand même le profil du latéral des Gunners d’Arsenal et ce qu’il pourrait potentiellement en coûter au champion de France, de le recruter.

Le PSG cherche des latéraux et penserait à Bellerin

Hector Bellerin a la réputation d’être l’un, sinon le joueur le plus rapide de la Premier League. International espagnol de 25 ans, il est aujourd’hui plus londonien qu’autre chose, après huit saisons passées au service des Gunners, à une exception d’une saison en prêt à Watford. Sa fragilité physique freine sa progression, depuis plus de deux ans, il n’évolue plus positivement sur le marché des transferts, dans l’analyse que donne de lui, la plateforme Transfermarkt. Il est valorisé à plus de 30 millions d’euros. Soit, comme l’écrit Todo Fichaje, le montant qu’il convient de négocier avec Arsenal. Sauf qu’il est estimé à moitié moins (entre 10 et 15 millions d’euros), par l’Observatoire du football.

Un contrat encore long jusqu’en 2023 avec Arsenal

Bellerin a passé près de huit mois à l’arrêt la saison dernière, pour soigner une rupture d’un ligament croisé. Il a toujours gardé le soutien de son club, raison pour laquelle il se murmure qu’il n’envisagerait pas de partir. Son contrat est encore long, il est lié à son équipe jusqu’au terme de la saison 2022-23. C’est trois ans à payer par le Paris SG, pour le recruter. Et un salaire supérieur à la centaine de milliers de livres qu’il gagne hebdomadairement, c’est-à-dire entre 5,5 et 6 millions d’euros bruts, selon le cours de la monnaie. Le Barça, son premier club gamin, le suivrait également.