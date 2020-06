PSG : Ça coûte combien de recruter Takefusa Kubo (Real Madrid) ?

Le PSG est revenu à la charge selon As, concernant Takefusa Kubo. Le « Messi japonais », formé au Barça, appartient désormais, au club rival, le Real Madrid. Le joueur est arrivé en provenance du FC Tokyo, à l’été 2019. Pourtant, l’ailier droit, avait débuté sa carrière de jeune footballeur en Catalogne, à l’âge de 10 ans. Mais à cause d’une violation du règlement sur les transferts des mineurs de la part du club de Barcelone, il avait dû quitter la région espagnole, quatre ans après son arrivée du Japon. Le club francilien a tenté d’enrôler l’international japonais au mercato estival 2019 dernier. D’après le quotidien sportif espagnol, le directeur sportif du champion de France, Leonardo, a essayé à nouveau de recruter « Take » au mois de juin 2020.

Une clause libératoire à 250 M€ pour Takefusa Kubo au Real Madrid

Le jeune prometteur (19 ans) japonais est actuellement en prêt à la Real Majorque, pour sa première saison en Liga. La crise sanitaire ayant décalé la fin du championnat à mi juillet 2020 (dernier match le 19 juillet 2020 pour Majorque), « Take » essaiera tant bien que mal de sauver le club des Iles Baléares, premier relégable, à trois points du dix-septième Eibar, qui a un match en moins. Arrivé pour un montant de 2 M€ du FC Tokyo, le Real Madrid a fixé sa clause libératoire à 250 M€. Auteur de trois buts et trois passes décisives en 28 rencontres de Liga, l’Observatoire du football évalue la valeur marchande du Japonais entre 20 et 30 M€. Du côté de Transfermarkt, l’estimation est de 13,5 M€.

Le PSG avait proposé 4 M€ de salaire annuel au Japonais

Selon AS, Leonardo avait proposé un salaire de 4 M€ nets annuel, à l’été 2019, pour convaincre l’ancien joueur du FC Tokyo de rejoindre le PSG. En vain. L’international japonais a préféré le projet madrilène, club dans lequel il gagnerait 2 M€ bruts, par an, selon El Desmarque. Kubo serait suivi par près de 29 clubs, dont dix en Liga, d’après As. Au japon, l’ailier droit est également très apprécié. Huit des dix matchs les plus regardés du championnat d’Espagne seraient ceux de la Real Majorque. La rencontre face à Villarreal, le 16 juin 2020 (défaite 1-0), aurait même dépassé l’audience du Clasico, selon le même média. Ce mercredi 24 juin, le joueur a retrouvé le Real Madrid lors de la 31e journée de championnat (défaite 2-0).