PSG : Ça coûte combien de recruter Virgil Van Dijk (Liverpool) ?

Dans le contexte économique du moment, avec la récente déflagration que vient d’essuyer notre monde, le PSG peut-il envisager de recruter le défenseur le plus cher du monde ? Rien n’est moins sûr, mais du côté de l’Angleterre, le Sun indique que Paris lorgne sur Virgil Van Dijk. Suivre le roc de Liverpool est une chose, l’enrôler une autre plus difficile à concrétiser. Sans même savoir quelle position adoptent les Reds à ce sujet, la valorisation de l’international néerlandais sur le marché a de quoi refroidir certaines ardeurs.

Le PSG peut-il s’offrir le défenseur le plus cher du monde ?

Le club de la Mersey a payé un peu plus de 15,5 millions d’euros hors bonus les frais de son transfert depuis Southampton, en 2015. Cinq ans plus tard, l’histoire retiendra que la cellule de recrutement a eu le nez creux ; avec Van Dijk Liverpool a reconquis la Ligue des champions et est en passe de gagner son championnat. Quant au joueur, il est individuellement le deuxième meilleur au monde, la saison dernière, si l’on prend pour référence le palmarès du Ballon d’or gagné par Messi.

Valorisé à une centaine de millions d’euros sur le mercato

A force de briller et d’élever son club vers les sommets, il est logique que le joueur se valorise. A 28 ans, il est ou vient de passer le pic de sa carrière. La plateforme Transfermarkt l’estime entre 80 et 100 millions, le cabinet d’audit international KPMG, dans une fourchette de 86 à 96 millions d’euros et du côté de l’Observatoire du football, un peu plus encore, entre 90 et 120 millions d’euros. Comprendre qu’il faut avoir une centaine de millions d’euros minimum de côté, pour payer l’indemnité et compenser les trois saisons de son contrat qu’il reste jusqu’au 30 juin 2023.

Liverpool souhaiterait le prolonger. Et le revaloriser

Et ce n’est qu’une partie de la chose. Car après il reste le salaire et les primes du joueur à assumer. Présentement, il avoisine les 10,5 millions d’euros bruts la saison et jusqu’à un million de plus, avec les primes. A l’avenir, il pourrait selon The Sun, gagner 245 000 livres hebdomadaire (14,2 M€) et devenir le joueur le mieux payé de toute la riche histoire du Liverpool FC. C’est au moins cela que le Paris Saint-Germain devra proposer, c’est-à-dire en clair, l’équivalent du salaire de Thiago Silva, sur le départ au terme de cet exercice.