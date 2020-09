PSG : Ce que rapporterait à Neymar son nouveau contrat avec Puma

Déjà évoqué ic, le transfert de l’été 2020 sur le marché des équipementiers sportifs , Neymar a quitté Nike, à deux ans de l’échéance de son contrat prolongé en 2011, pour rejoindre la marque concurrente, Puma. La nouvelle officialisée en début de ce mois de septembre, ce samedi, le journal The Sun (sur la base de chiffres du magazine Forbes), donne la somme annuelle de ce que le contrat rapporterait, à l’attaquant du PSG.

Un contrat à 25 M€ par an pour Neymar avec Puma

Est avancé le chiffre de 23 millions de livres (25 M€), qui ne peut-être qu’estimation, entre les clauses et royalties, sur les produits vendus de cette collaboration. C’est quasiment trois fois les 8,5 millions d’euros environ, de son précédent partenariat avec la marque à la Virgule, à laquelle il était associé depuis une quinzaine d’années. The Sun précise ne pas connaître la durée du bail, signé entre Neymar et son nouveau commanditaire.

L’attaquant du PSG premier sur ce sponsoring

Il indique par contre qu’à ce niveau de rémunération, Neymar a le sponsor individuel le plus avantageux dans tout le monde sportif. Devant Lionel Messi, à 15 millions d’euros par an d’adidas et Cristiano Ronaldo, à 12,5 millions, chez Nike. « A chaque fois que je lacerai mes chaussures, mes King, je ferai tout ce que je peux pour réaliser mes rêves, afin d‘honorer mon nom, et ceux de tous les plus grands qui ont porté la King avant moi. Ce sera mon histoire avec Puma. The King is back ! », avait notamment écrit l’attaquant brésilien, dans une lettre ouverte partagée, à l’annonce de son transfert. Selon Forbes, tous ses sponsors rapportent cette année, 25 millions de dollars à Neymar (21 M€). Avec ce nouveau partenariat, il va approcher voire dépasser Messi (à 32 M$ en 2020) et/ou Cristiano (45 M$).