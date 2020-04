PSG – Combien ça coûte de recruter André Onana (Ajax) ?

L’option d’achat dont dispose le PSG, sur le prêt de Sergio Rico ne sera pas levé. C’est une certitude ou presque en ce qui concerne le gardien du FC Séville, que Paris pourrait conserver contre 10 à 15 millions. Moins parce qu’il est une doublure, que pour ses quelques prestations sur le terrain, c’est beaucoup pour le champion de France. Cela aura toutefois pour conséquence de libérer le poste, derrière Keylor Navas, le titulaire. Selon L’Equipe ce lundi, serait coché le nom d’André Onana, qui évolue à l’Ajax, depuis ses débuts chez les pros.

André Onana pour doublure de Keylor Navas au PSG ?

Mais Paris n’est pas seul à le convoiter. Chelsea, Tottenham ou le FC Barcelone qui l’a formé dans son adolescence et qui penserait à lui pour doublure à ter Stegen. Voire numéro un si l’Allemand n’est pas prolongé. Cela fait donc d’Onana, un profil particulièrement suivi. Et rend de fait plus compliqué son transfert en France. Paris a certains avantages sur le dossier, car selon L’Equipe il ne serait pas insensible au projet du club et en plus il maîtrise la langue de Molière. Inconvénient à la situation, l’Ajax voudrait au moins une trentaine de millions d’euros pour le libérer de ses années de contrat. C’est cher payé pour un remplaçant, mais reste inférieur à l’estimation de la plateforme Transfermarkt à son sujet, à 36 millions d’euros.

Des conditions contractuelles avec l’Ajax qu’il faudra revaloriser

Prolongé la dernière fois, il y a un an fin mars, Onana est depuis lié à l’Ajax jusqu’en juin 2022. Ces deux ans jusque-là doivent être payé au champion des Pays-Bas. Ce bail rapporterait à André Onana près de 90 000 euros bruts mensuels, à Amsterdam. C’est plus de moitié inférieur au salaire estimé de Sergio Rico cette saison 2019-20, et en deçà également de ce que gagne le numéro, Keylor Navas.