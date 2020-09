PSG : Combien ça coûte de recruter Dele Alli (Tottenham)

Le Paris Saint-Germain va-t-il signer l’une des recrues les plus chères de l’été 2020 du foot mondial ? Cela se pourrait si d’aventure le club champion de France finalise le renfort du meneur anglais, Dele Alli, puisque le très sérieux The Telegraph, évoquait ce week-end, l’intérêt pour le joueur. Il est question, ici, d’un des profils les plus bankable du foot anglais, même si la concurrence naissante, avec l’arrivée de Gareth Bale chez les Spurs de Tottenham, le rend plus vulnérable et potentiellement, plus abordable.

Le PSG à la pèche au « gros » avec Dele Alli ?

Tottenham a payé un peu plus de 6,5 millions d’euros l’indemnité de son transfert, quelques mois après la majorité du joueur. Depuis, Dele Alli a avancé vers le plus haut niveau et il est devenu un international anglais. Même si José Mourinho, son coach, pourrait accepter de le voir partir, faisons au rusé président des Spurs, Daniel Levy, pour ne pas céder sans y gagner en retour. Présentement, il est valorisé de 50 à 70 millions d’euros, par l’Observatoire du football, à 64 millions, du côté de Transfermarkt et 69 millions pour KPMG. Partout néanmoins, sa cote est à la baisse, sur ce qu’elle était au cours de la saison 2018-19, quand il flirtait alors, avec les 100 millions.

Des Spurs de Tottenham durs en affaire

C’était surtout à la suite de l’extension de son contrat, au mois d’octobre 2018. Il avait alors cinq ans et un peu plus, de bail à rendre aux Spurs. Il lui en reste quatre au commencement de cet exercice, à compenser à Tottenham, pour espérer l’enrôler. Quant au joueur, il gagne 100 000 livres hebdomadaires pour jouer la Premier League anglaise, soit près de 5,7 millions d’euros la saison (et non pas 500 000€, mensuels comme cela se lit, ça et là). Qui devront être augmenté, pour le convaincre de traverser la Manche pour venir en France. Le PSG en a les moyens, reste à savoir si l’envie est là aussi…