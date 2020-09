PSG : Combien ça coûte de recruter Diego Costa (Atlético) ?

Vers un jeu de chaise musicale improvisé, entre le PSG et l’Atlético Madrid ? C’est un peu du scénario que raconte ce mercredi matin le journal AS. A propos d’un intérêt du club champion de France pour l’attaquant Diego Costa, tandis que les Colchoneros lorgneraient dans le même temps, sur les services de Cavani. L’Uruguayen étant parti, sa situation ne concerne plus les Parisiens. Diego Costa par contre, a toujours un contrat avec l’Atlético, dont il pourrait être possiblement libéré, en la situation.

Diego Costa pour renforcer le PSG en attaque ?

Ce scénario paraît toutefois couteux pour l’Atlético, car le club a versé plus de 65 millions d’euros, à Chelsea il y a deux ans et demi au mercato d’hiver, pour enregistrer le renfort du buteur international espagnol. Quand bien même a-t-il pris depuis de l’âge (31 ans) et malgré que son contrat tire en longueur vers son échéance, Diego Costa n’en reste pas moins valorisé à près de 15 millions par Transfermarkt. Et moins, de 4 à 7 millions, de la part de l’Observatoire du football, en Suisse.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’Atlético

Si l’indemnité pourrait n’être qu’une formalité, sur le salaire, la piste est déjà plus onéreuse. Diego Costa approche les 865 000 euros bruts mensuels, sans les variables, avec l’Atlético. Il est à ce titre, sur le podium des rémunérations de son club et n’en sera pas loin, s’il doit être revalorisé, pour rejoindre le PSG. Avant lui, pour le poste qu’il occuperait, Edison Cavani gagnait près de 1,4 millions d’euros buts mensuels à Paris et il comptait lui également, parmi les tops salaires de son club. Diego Costa, tel qu’indiqué plus haut, est dans sa dernière saison contractuelle à Madrid, jusqu’au 30 juin 2021 prochain.