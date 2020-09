PSG : Combien ça coûte de recruter Jorginho (Chelsea) ?

Après Antonio Rüdiger, le PSG se penche une nouvelle fois sur un joueur de Chelsea, lors de ce mercato. Mais, cette fois-ci, c’est un milieu de terrain dont il est question pour les champions de France en titre, qui seraient intéressés par la venue de Jorginho. D’après Téléfoot, les Parisiens ont déjà établi un contact pour discuter de la venue éventuelle de l’international italien, devançant Arsenal, qui le convoite aussi.

Le PSG veut Jorginho en prêt

L’hypothèse d’un prêt est la plus privilégiée par le PSG, à l’égard de la situation économique actuelle qui fragilise les comptes du club. Chelsea s’était offert les services de Jorginho pour 57 millions d’euros, en 2018, après qu’il ait passé quatre saisons à Naples. Deux ans plus tard, sa cote sur le marché des transferts est restée à peu près identique. Les spécialistes sont sensiblement d’accord concernant sa valeur marchande, puisque le KPMG l’évalue à 46 M€ tandis que pour Transfermarkt, elle est de 52 M€. Le CIES se laisse plus de marge et la situe entre 50 et 70 millions d’euros.

Un salaire dans la moyenne à Chelsea

Il s’était lié avec les Blues pour 5 ans, lors de son arrivée. Il ne reste, à Jorginho, plus que trois ans de contrat à honorer, avec le club de Londres. Son salaire est estimé à 5,8 millions d’euros annuels, sans les variables, une rétribution légèrement au-dessus de la moyenne du vestiaire de Chelsea, mais en-deçà de celle du PSG, qui devra la prendre à sa charge en cas de prêt, comme envisagé.