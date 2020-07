PSG : Combien ça coûte de recruter Kurt Zouma (Chelsea) ?

Avec l’arrivée de Timo Werner dans ses rangs, Chelsea cherche à dégraisser pour assumer le cout du transfert de l’attaquant allemand. D’après Téléfoot, ont été proposés au PSG, les services du défenseur Kurt Zouma. Voilà cinq ans que l’international aux 5 capes chez les Bleus, a quitté Saint-Etienne pour Londres, même s’il a voyagé en prêts anglais, depuis.

Kurt Zouma proposé au PSG

A 25 ans, il approche de la maturité sportive. Selon Julien Maynard, Chelsea en voudrait une trentaine de millions d’euros, pour un joueur recruté par les Blues, près d’une quinzaine hors bonus, en 2014. Puis prolongé trois ans plus tard. Il est valorisé à au moins autant sinon plus, dans toutes les analyses spécialisées : 30 M€ pour Transfermarkt, de 30 à 40 M€ donnés par l’Observatoire du football et 38 à 43 millions, de la part de KPMG. S’il a peut joué en 2016-17, conséquence d’une vilaine et longue blessure, Kurt Zouma sort de trois saisons pleines à plus de 30 matches.

En partance de Chelsea, Kurt Zouma a été proposé ces derniers jours au PSG. Thomas Tuchel apprécie son profil mais aucune discussion amorcée. Deux clubs anglais ont déjà montré leur intérêt. Le prix du défenseur français est estimé à environ 30M€. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) July 2, 2020

Un contrat long avec Chelsea

Jusqu’à récemment, Chelsea comptait sur lui. Il a été prolongé d’un contrat largement étendu au lancement de la saison 2017-18, jusqu’en 2023. Il gagne depuis, près de 365 000 euros bruts mensuels, pour défendre l’arrière garde des Blues. Même revalorisé, son profil est moins cher en salaire, qu’un Thiago Silva que Paris doit remplacer. Le Lyonnais d’origine serait par ailleurs suivi en Angleterre.