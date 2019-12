PSG – Combien ça coûte de recruter Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) ?

Il est l’un des meilleurs gardiens au monde, il n’a été devancé que de celui de Liverpool, Alisson Becker, au récent trophée du Ballon d’or 2019 des portiers. Il n’en faut pas plus pour s’ouvrir toutes les portes, pour Marc-André ter Stegen, elles le seraient d’après Mundo Deportivo, à la Juventus Turin, au Bayern Munich, ainsi qu’au PSG. Ces trois clubs auraient déjà sondé l’international allemand, actuellement au top de sa forme avec son club du FC Barcelone.

Le PSG comme la Juve et le Bayern intéressé par ter Stegen ?

Ter Stegen est arrivé en Espagne en 2014, depuis le Borussia Mönchengladbach où il a été formé, pour une indemnité de transfert à 12 millions d’euros, sans les bonus. Avec le Barça, il a gagné trois fois la Liga, une Ligue des champions et il est devenu dans la foulée, champion du monde des clubs. Ajouté au fait qu’il est indispensable pour le Barça et la cote du joueur de 27 ans gonfle en flèche : estimée au plus bas par l’Observatoire du football, entre 40 et 50 millions d’euros, 89 millions de la part du Football Benchmark et 90 millions, du côté de Transfermarkt. De façon certaine, Marc-André ter Stegen peut s’en aller de Barcelone en payant (lui ou le club qui le courtise), le montant de sa clause libératoire fixée dans son cas, à 180 millions d’euros.

Le gardien allemand pourrait prolonger avec le FC Barcelone

En 2020, selon Mundo Deportivo, le Barça et son gardien prévoient de s’asseoir à la table des négociations, dans l’objectif de prolonger l’expérience commune. Sa dernière extension de contrat, ter Stegen l’a paraphé au printemps 2017, jusqu’en 2022. Il est payé près de 5 millions d’euros nets (540 000 euros bruts mensuels environ). Keylor Navas à Madrid était dans une même proportion, avant qu’il ne quitte le Real pour rejoindre le PSG, dans le courant du dernier été.