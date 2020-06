PSG – Combien ça coûte de recruter Tiemoué Bakayoko (Chelsea) ?

Tiémoué Bakayako convoité par le PSG ? C’est ce que semble confirmer Loïc Tanzi, journaliste chez RMC Sport. Le directeur sportif Leonardo apprécierait le profil du natif de Paris, sans pour autant avoir approché concrètement l’entourage de l’actuel joueur de Monaco, prêté par Chelsea. En manque de temps de jeu dans la capitale londonienne, l’international tricolore a été prêté cette saison un an, à son ancien club, contre un prêt payant de 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 42 Millions d’euros.

Sa valeur marchande à Monaco s’est divisée en deux

Avec la crise sanitaire qui touche pleinement le football mondial et la saison en demi-teinte de Monaco, la valeur marchande de Tiémoué Bakayoko a chuté. Elle est désormais estimée à 25 Millions d’euros par Transfermarkt et entre 20 à 30 Millions d’euros par l’Oservatoire du football. Un montant nettement inférieur à ce que pensait récupérer Chelsea. Le joueur a effectué 23 matchs cette saison (toutes compétitions confondues) pour un seul but et deux passes décisives. Sans oublier, une blessure à la cheville au mois de novembre, qui a contraint le milieu de terrain à s’absenter des terrains pendant trois semaines.

Le PSG pourrait tenter un transfert

Lorsqu’il est parti à l’été 2017 contre un chèque de 45 Millions d’euros à Chelsea, le champion de France, avec l’AS Monaco, semblait aux prémices d’une longue et grande carrière. Jamais installé comme titulaire indiscutable dans l’équipe d’Antonio Conte (43 matchs, 3 buts), le Parisien de naissance a enchainé un prêt à Milan (41 matchs, 1 but) et un second à Monaco cette saison 2019-2020. Cependant en pleine période de coronavirus, la situation autour du joueur semble floue. Le club de la Principauté ne devrait pas s’aligner sur les 42 Millions demandés par Chelsea. Le PSG serait intéressé par le profil du natif de la région parisienne. Le Milan AC apprécierait fortement un retour du joueur également. Affaire à suivre…