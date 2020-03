Combien ça coûte de sponsoriser Kylian Mbappé ?

Il les écartait au commencement de sa carrière, pour ne pas se perdre entre les sollicitations. Avec l’expérience, Kylian Mbappé s’est progressivement ouvert aux sponsors. L’attaquant du PSG n’en fait pas une priorité, il pourrait déjà empiler les marques, à seulement 21 ans, mais il applique sa stratégie de ne s’associer qu’à des produits qui lui correspondent, et pour lesquels ils partagent certaines valeurs.

Kylian Mabppé a signé deux partenaires de plus en 2019

Good Goût, qui propose des aliments pour bébés et enfants 100% bio en est l’exemple, le champion du monde français est un ambassadeur du groupe depuis avril 2019 et on l’a déjà vu dans des spots commerciaux à cet effet. Depuis ce partenariat, Kylian Mbappé en a signé un autre, en juin, avec BULK homme qui propose des soins du visage et du corps. C’est le quatrième sponsor signé par le feu follet parisien, il lui rapporte plus ou moins un demi-million d’euros par an.

Une saison à 5,2 M€ du sponsoring pour l’attaquant du PSG

Comme les autres, à l’exception de son équipementier Nike, qui occupe une place à part. Pour conserver sa pépite face à la concurrence, bouillante sur ce dossier, la Virgule l’a prolongé en 2017 en lui offrant de 2 à 3 millions d’euros par saison et l’opportunité d’avoir des collections vestimentaires à son effigie, siglées KM de son logo personnel. Selon le magazine France Football, l’ailier des Bleus a gagné 5,2 millions d’euros bruts du sponsoring, cette saison 2019-20, entre le soutien des commanditaires associées (Nike, Goog Goût, Hublot et BULK homme), le merchandising et ses contributions aux marques (participation à des événements promotionnels ou des campagnes commerciales dans le cadre du PSG).