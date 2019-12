PSG – Combien ça coûte Kalidou Koulibaly (SSC Naples) ?

Le président du SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis n’hésitera pas à transférer les cadres de son équipe dans les mois à venir, depuis la situation délétère qu’il vit avec les joueurs de l’effectif. Cette opportunité pourrait faire les affaires du PSG, qui s’intéresse depuis plusieurs années au défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly. Il vient de prolonger son contrat la saison dernière avec le Napoli, jusqu’en 2023 et possèderait une clause libératoire à hauteur de 150 millions d’euros, selon plusieurs médias italiens.

Kalidou Koulibaly, meilleur défenseur d’Europe en mars 2018

Aurelio de Laurentiis pourrait envisager un départ de Kalidou Koulibaly, qui jouit d’une cote importante auprès du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone, Manchester City et Manchester United. Les Mancuniens seraient allés jusqu’à transmettre une offre supérieur à 100 millions d’euros à la fin de la saison 2019, d’après les médias italiens. Une proposition refusée de la part du président napolitain, qui ne compte pas lâcher son joueur pour une somme inférieure à ses attentes. Pourtant, sa valeur marchande est estimée à 75 millions d’euros, sur le site spécialisé Transfermarkt, tandis que le cabinet d’audit et d’analyse KPMG évalue à 61 millions d’euros, son prix sur le marché des transferts. L’Observatoire du football (CIES) juge sa valeur entre 30 et 40 millions d’euros alors que le CIES, l’a élu Koulibaly en tant que meilleur défenseur d’Europe en mars 2018.

La place de Thiago Silva à remplacer au PSG ?

Le défenseur sénégalais de 28 ans arrive à un moment dans sa carrière où il pourrait passer un cap, au sein d’un club qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions, chaque année. Le club parisien a la possibilité de lui offrir un rôle dans son effectif, alors que la prolongation de contrat de Thiago Silva est au point mort. D’un point de vue salariale, Kalidou Koulibaly gagne environ 650 000 euros brut par mois, des émoluments à hauteur de Presnel Kimpembe au PSG. Reste à savoir si la position du joueur qui a rejoint Naples en 2014 et si le PSG est prêt à réaliser un gros transfert pour renforcer sa défense, afin de racheter les dernières années de son contrat.