PSG : Combien vaut Idrissa Gueye sur ce mercato ?

Arrivé d’Everton, l’an dernier, contre la somme de 32 M€ et des bonus incertains mais qui dépasseraient selon la presse anglaise les 10 millions d’euros, Idrissa Gueye, aurait une touche en Premier League. En effet, selon RMC Sport, Wolverhampton, actuellement sixième du championnat anglais, serait intéressé par le profil du joueur du PSG. Toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions (saison interrompue à 29 journées), les « Loups », comme on les appelle de l’autre côté de la Manche, pourraient se pencher sur le milieu de terrain. Une information à prendre avec des pincettes tout de même, puisque le club anglais dépendrait de l’avenir de, Ruben Neves, au même poste, pour se positionner concrètement sur le cas Gueye.

Une estimation entre 20 et 30 M€ pour Idrissa Gueye

D’après Transfermarkt, la valeur marchande de l’ancien lillois est établie à 24 M€. Pour l’Observatoire du football, l’estimation du joueur est comprise entre 20 et 30 M€. Le milieu défensif de métier a disputé 31 matches cette saison, toutes compétitions confondues, pour un but et deux passes décisives. Réputé pour son côté combatif, le Sénégalais est très apprécié par son entraineur, Thomas Tuchel. Capable d’évoluer seul devant la défense, mais également un peu plus au haut, dans un milieu à trois, il est difficile de voir les dirigeants parisiens s’en séparer, un an seulement après son arrivée.

Un salaire à 6 M€ au PSG

Le joueur s’est engagé en 2019 pour un contrat d’une durée de quatre ans. Son salaire approche les 6 M€ (hors bonus) brut annuel. A titre de comparaison, c’est un peu plus que le défenseur allemand Thilo Kerer (5,5 M€) et un peu moins que, son autre compatriote allemand, Julian Draxler (7,2 M€). Pour rappel, Idrissa Gueye avait débuté son ascension à Lille de 2010 à 2015. Plus tard, le milieu de terrain récupérateur s’est envolé vers Birmingham et son club d’Aston Villa (pour 9 M € + 1,5 de bonus). S’en est suivi un transfert à Everton, suite à la relégation de son club, à 8 M€, jusqu’à l’été dernier et son départ vers le PSG. La suite, on la connait…