PSG – Combien vaut Juan Bernat sur le mercato ?

Il ne devrait pas partir cet été, malgré des sollicitations, plus ou moins fondées, notamment du Barça. Juan Bernat devrait même en ressortir plus fort, peut-être prolongé par le PSG qui l’a recruté depuis le Bayern Munich, au dernier jour du mercato d’été de la saison 2018-19. A l’époque en perte de vitesse et de confiance dû à des pépins physiques, le latéral gauche espagnol s’est refait la cerise, en France, en écartant notamment la concurrence de Kurzawa au poste.

Juan Bernat vaut plus que ce que le PSG a a payé pour le recruter

Le Paris Saint-Germain a payé 5 millions d’euros, l’équivalence de l’indemnité du transfert. Près d’une soixantaine de matches et cinq buts plus tard, il s’est largement bonifié, sur le marché des transferts. A trois fois la mise au moins, pour estimation de la plateforme Transfermarkt. Et de 5 à 6 fois, du côté de l’Observatoire du football. Soit une valorisation donnée entre 20 et 30 millions d’euros. Pas mal pour un joueur, à qui il ne restera plus qu’une saison de contrat, au commencement de la prochaine.

Bientôt prolongé, sinon il risque de partir libre de Paris

Avant Paris et le Bayern Munich, Juan Bernat a défendu les couleurs de Valence, où il a été lancé dans le grand bain du professionnalisme. International espagnol depuis 2014, il compte 11 capes et un but avec la Roja. Avec le PSG, il s’est engagé sur un contrat de trois ans, à l’échéance de la fin juin 2021. Il lui rapporte près de 300 000 euros bruts mensuels, hors variables individuelles ou collectives. La logique serait pour son club de le prolonger, sauf à vouloir s’en séparer la saison prochaine. Auquel cas, il sera libre en janvier (si le calendrier saisonnier est dans sa normalité), de négocier son départ ailleurs. Et il ne devrait pas manquer de prétendants.