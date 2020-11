PSG : En novembre, la valorisation de Moïse Kean explose

Bonne pioche pour Leonardo, avec le renfort de l’ailier Moïse Kean, cet été. Le directeur sportif du PSG et le jeune attaquant italien semblent s’être bien trouvés, car les deux se profitent mutuellement, en dépit de la période sportivement plus compliquée, que vit le club de la capital. Pour Moïse Kean, ça rigole, et cela se vérifie sur sa valorisation estimée, sur le marché des transferts.

+ 7,8 M€ la valorisation de Moïse Kean en novembre

L’Observatoire du football (CIES) publie ce lundi, son étude hebdomadaire. Elle pointe les joueurs du « Big 5 » qui, par tranche de niveau de valeur, progressent le plus sur ce mois de novembre, qui s’achève ce jour. Peu de joueurs de la Ligue 1 sont dans ce classement, mais le Rennais Jérémy Doku avec Moïse Kean, dans la tranche des 20 à 40 millions d’euros. Le joueur du PSG, âgé de 20 ans, prends 7,8 millions d’euros de plus et passe d’une cote estimée à 31,2 million d’euros fin octobre, à 39 millions, désormais.

L’ailier n’appartient pas au PSG mais aux Toffees d’Everton

Moïse Kean doit aussi cette hausse à la durée de son contrat en club. Il l’est jusqu’en 2024, mais pas avec le Paris Saint-Germain, où il est prêté pour l’exercice 2020-21, sans option d’achat à la clé. C’est sinon à Everton, que le jeune homme appartient.