PSG – Icardi devient le cinquième Argentin le plus cher du foot

Le PSG annonce ce dimanche, l’officialisation du transfert de Mauro Icardi, après une première saison au club, en prêt. L’option d’achat fixée avec l’Inter Milan a été levé, le transfert est de 50 millions d’euros, plus des bonus qui sont donnés à 5 millions d’euros, par RMC en France et 8 millions de l’autre côté des Alpes. Sur la seule indemnité sèche, l’attaquant de 27 ans entre dans le top 10 des Argentins les plus chers du football.

Mauro Icardi se rapproche d’Angel di Maria

Il grimpe directement à la cinquième place, sachant que le devance son désormais coéquipier certain, Angel di Maria ; lui occupe seul le podium, deuxième (à Manchester United pour 75 M€) et troisième (pour son transfert au PSG, à 63 M€). Le plus ancien transfert de Hernan Crespo à la Lazio (pour 56,8 M€) en 2001 aux débuts de l’euro se glisse quatrième, tandis que Gonzalo Higuain trône sur ce classement, pour son passage de Naples à la Juventus Turin, à 90 millions d’euros. C’est un classement que Lionel Messi a choisi de ne pas battre en restant au Barça, il l’aurait dans le cas contraire élevé à une échelle supérieure.

L’attaquant du PSG est aussi le 3e Italien le plus cher

Mauro Icardi s’est engagé quatre ans, jusqu’au 30 juin 2024, avec le Paris Saint-Germain. Puisqu’il a aussi le passeport italien, bien qu’il défende les couleurs de l’Argentine qui l’a vu naître, il est après Jorginho (57 M€) et Buffon (52,9 M€), le troisième plus cher, au pays de la Botte. Dans le contexte économique actuel, Icardi pourrait bien demeurer la recrue la plus couteuse tout court, pour un long moment…