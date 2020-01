PSG – Kylian Mbappé vaut plus de 265 M€ selon le CIES

Plus cher qu’un Neymar recruté par le PSG à 222 millions d’euros, pour enrôler Kylian Mbappé il faudrait battre un record historique du transfert le plus cher. L’Observatoire du football en Suisse (CIES) a publié ce mardi matin, son classement des joueurs estimés les plus chers sur le marché des transferts, en ce début d’année 2020. L’attaquant champion du monde est donné en première position, à la valeur de 265,2 millions d’euros.

Plus cher que jamais, Mbappé est le footballeur le plus valorisé au monde

Il devance deux joueurs de Premier League : l’attaquant de Manchester City, Raheem Sterling et l’ailier de Liverpool, Mohamed Salah, à respectivement 223,7 M€ et 175,1 M€. Mbappé, Sterling et Salah ont en commun une même échéance de contrat fixée en 2023. Selon le CIES, quatorze joueurs du championnat de Ligue 1 sont valorisés à 50 millions d’euros ou plus, pour débuter cette nouvelle année.

Huit joueur du PSG à plus de 50 M€ selon le CIES

Ils sont huit du PSG, dont Neymar qui suit Mbappé à 100,4 millions d’euros. Pour lui, l’estimation est largement à la baisse sur ces dernières saisons ; plus de deux fois moindre que Paris n’en a payé pour le recruter, en 2017. Outre des joueurs du PSG, ce classement de l’Observatoire du football met en évidence des joueurs lyonnais et lillois.