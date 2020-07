PSG : Le Parc reste la plus belle pelouse du football français en 2020

Le PSG est champion de France des pelouses de Ligue 1. Après son titre dans le championnat français de football, suite à l’arrêt définitif de ce dernier pour pandémie, et en attendant les coupes nationales et internationales, le club francilien est à nouveau récompensé. Le Parc reste la plus belle pelouse de France, selon le classement affiché par la LFP.

Le Parc des Princes meilleure pelouse de France

Avec une note générale de 19,43, le Parc des Princes a sans contestation la meilleure pelouse du championnat de France, sur laquelle les parisiens auront effectué 14 rencontres de Ligue 1, cette saison 2020. L’honneur est à mettre au crédit du jardinier anglais du club, Jonathan Calderwood. Le PSG décroche donc un quatrième titre, depuis la création de ce championnat en 2015-16 et a été battu une seule fois, c’était lors de la saison 2017-18, l’En Avant Guingamp avait détrôné la formation parisienne. Aujourd’hui en Ligue 2, le club breton continue de sublimer dans ce domaine avec le titre de son championnat.

Le PSG bat son record, Rennes rencontre des problèmes

D’une belle pelouse découle un spectacle agréable. Les chaînes de télévisions prennent obligatoirement en compte l’état du terrain pour ajuster la diffusion des événements en direct. Et le PSG améliore une nouvelle fois l’état de son carré vert puisque avec sa note de 19,43, elle devance le 19,1 obtenu la saison dernière. L’OL (17,82) et Toulouse (17,73), avec une journée en moins à domicile, complètent le podium. Le Vélodrome est cinquième avec son 17,58 quand Lille, dix-septième, avec une journée en plus, obtient un 15,13. Rennes est bon dernier, avec un peu plus de 12 et demi sur 20.

Comment fonctionne la notation des pelouses ?

Plusieurs acteurs prennent part à l’évaluation de la pelouse : un représentant de chaque club, l’arbitre central et le réalisateur télé. Parmi les facteurs pris en compte ça et là : la trajectoire du ballon au sol, la souplesse/dureté du sol, l’appréciation globale de l’aire de jeu et de ses abords, l’aspect visuel, la couleur, le comportement du ballon, du joueur… Les voix portent différemment, celle de l’arbitre vaut trois fois plus que celle du réalisateur de l’audiovisuel.