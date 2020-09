PSG, Leeds ou Arsenal: Où jouera Draxler cette saison 2021 selon les bookmakers ?

Julian Draxler disputera-t-il la prochaine saison sous les couleurs du PSG ? Le club n’y tiendrait pas, il ne serait pas contre se séparer de l’ailier allemand, à qui il reste un an de contrat. Mais le joueur n’a pas spécialement l’envie de partir, compte tenu du salaire à 600 000 euros bruts mensuels à son avantage ; il n’aura pas autant ailleurs. La question de son futur est posée et comme sa cote d’intérêt est bonne en Angleterre, les bookmakers la proposent à leur clientèle.

Le PSG pousse un départ de Draxler cet été

Qu’il reste à Paris est naturellement la solution première, qui paie 1,25 fois la mise en moyenne. Sinon, trois clubs de Premier League s’accrochent. Avec en premier, le promu Leeds United. Julian Draxler le Parisien, aux ordres de Macelo Bielsa l’ancien marseillais est plutôt drôle à imaginer. Et chez les opérateurs, la piste la plus envisagée, à la cote de 2,2 contre un. C’est suivi de Tottenham où officie José Mourinho. Aux Spurs, la cote donnée pour un transfert de l’Allemand dans l’été, est de 3,5.

Plutôt Leeds et Tottenham qu’Arsenal

Cité dans le cadre d’une rumeur d’échange avec Guendouzi, Arsenal pointe troisième, avec une cote moyenne proche de 5. Après quoi, c’est plus incertain pour un départ vers l’Italie et l’un des clubs de Milan : l’Inter, à 7,5 et le Milan AC, à 10 contre un.