PSG – Les 10 salaires les plus élevés de l’histoire du club parisien

Avec l’essor pris par le Paris Saint-Germain, depuis sa reprise par le fond souverain du Qatar, inutile de chercher bien loin, la liste des 10 joueurs les mieux payés dans toute l’histoire du club. Tous appartiennent à la période contemporaine. Ils ne sont même que deux dans la liste, à ne plus porters les couleurs du club : Zlatan Ibrahimovic et David Luiz.

La majorité des plus gros salaires évoluent encore au club

Tous ceux qui suivent en revanche ce top 10, évoluent cette saison ailleurs ou ont raccroché, de Pastore, Matuidi et Dani Alves (à 9,2 millions d’euros bruts la saison en leur temps au PSG), à Lavezzi (6,6 M€), en passant par Buffon (9 M€), Areola (8,4 M€ ; prêté au Real, il reste un joueur parisien) et Thiago Motta (7,8 M€). C’est au PSG que les salaires sont les plus élevés du championnat de France et c’est Neymar qui a le plus conséquent jamais proposé à un joueurs de la Ligue 1. Le Brésilien gagne 48,9 millions d’euros bruts la saison.

17,5 M€ la moyenne d’un joueur du top 10 du Paris SG

A l’autre bout, il faut dépasser les 10 millions d’euros de Keylor Navas, pour entrer dans le top 10 ci-dessous. En moyenne, un joueur de ce classement gagne ou gagnait 17,5 millions d’euros la saison. Sans les primes. C’est un peu moins que Thiago Silva et plus que Zlatan Ibrahimovic.

Les Les 10 salaires les plus élevés de l’histoire du PSG

Neymar = 48,9 M€ (2019)

Kylian Mbappé = 22,92 M€ (2019)

Thiago Silva = 18 M€ (2019)

Zlatan Ibrahimovic = 16,5 (2013)

Edinson Cavani = 16,08 (2019)

Marco Verratti = 14,4 M€ (2019)

Marquinhos = 14,4 M€ (2019)

Angel di Maria = 13,2 M€ (2019)

David Luiz = 11,5 (2014)

Keylor Navas = 10,02 M€ (2019)