PSG… Les budgets des clubs de la Lidl Starligue 2020-21

Se serrer les coudes face à la crise, pour trouver les solutions adéquates et adaptées à tous : les clubs de l’élite du handball français ont fait montre de solidarité, avant de retrouver le chemin des parquets et du jeu, et ainsi aborder cet exercice 2020-21. Lequel ne mettre pas les seize clubs de la Lidl Starligue sur un même pied d’égalité, en ce qui concerne les moyens financiers. Dans ce sport, comme au football, le PSG domine la meute. Et largement.

Comme dans le foot, le PSG écrase son championnat

Ici traduit en chiffre, Paris a un budget supérieur à 20 millions d’euros et, a minima, plus du double de ses concurrents. En moyenne, cette saison 2020-21 le budget des équipes est de 5 212 813 euros, non loin de celui d’Aix (5,780 M€), qui n’en est pas moins le quatrième plus élevé du plateau. Peut-être ici le budget médian est-ils plus évocateur, à 3 929 670 euros, quasiment identique à Dunkerque.

6 943 € le salaire moyen d’un joueur

Détaillé par la Ligue, le budget d’un club pro se définit principalement autour des droits commerciaux (au tiers environ), des subventions, des recettes matches, des droits de la télé (qui ne représentent ici « que »5% en moyenne) et des autres produits. Cette saison 2020-21 toujours, puisque sont aussi connus les masses salariales des clubs, Paris a la plus épaisse, à près de 11,5 millions d’euros, dix fois supérieure à celle de Créteil (1,143 M€), la plus modeste de la Lidl Starligue. En moyenne, un joueur gagne 6 943 euros, et 8 666 euros pour les entraîneurs.

Les budgets de la Lidl Starligue 2020-21

Club Budget 2020-21 Paris 20,180 M€ Nantes 8,147 M€ Montpellier 6,445 M€