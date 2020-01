PSG – L’évolution des salaires des Parisiens sur 5 ans

8 364 231 euros. C’est en moyenne, cette saison 2019-20 ce que gagne un joueur du PSG, d’après les estimations donnée dans le rapport annuel Global Sports Salaries, récemment publié par Sporting Intelligence. Le club de la capitale est douzième mondial, sur l’échelle des franchises de tous sports confondus, en terme de salaires les plus élevés. Cette saison, il a augmenté de 21,4%, mais sur 5 ans, entre l’exercice 2014-15 et l’actuel 2019-20 il a baissé d’autant.

+21,4% le salaire moyen au PSG d’une saison à l’autre

C’est qu’à l’époque publiquement contesté par le Paris Saint-Germain, le rapport s’est depuis affiné, certaines estimations ont été corrigées à la baisse. Il n’en demeure pas moins que Paris est l’un des clubs sportifs les plus riches du globe et par conséquent l’un de ceux qui rémunèrent le mieux ses professionnels. En témoigne notamment la présence de Neymar, dans les rangs du club. Le Brésilien, avec des émoluments à 35 millions d’euros nets par an est le deuxième footballeur le mieux payé du moment.

Sept fois supérieur au reste de la Ligue 1 française

L’année 2015 mis à part, sinon depuis quatre ans, le salaire moyen au club de la capitale oscille entre 5 et 8 millions d’euros. Cette saison, la moyenne équivaut à ce que gagne le milieu Ander Herrera (lire ici le détail de tous les salaires en 2019-20). Il est aussi quasiment sept fois supérieur à la moyenne du championnat de France de Ligue 1, que Paris sur ce terrain écrase de tous son poids.