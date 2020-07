PSG : L’évolution du salaire de Kimpembe depuis ses débuts chez les pros

Il vient de signer, ce samedi 11 juillet, le 4e contrat professionnel de sa carrière avec le PSG. A seulement 24 ans, c’est dire s’il est un joueur important. Et il l’est devenu au sein du meilleur club de France, comme une preuve que l’ascension de Presnel Kimpembe est aussi rapide que teintée de réussite. Le défenseur champion du monde avec les Bleus en 2018, a paraphé son premier contrat pro, au mois de mars 2015.

Presnel Kimpembe a signé son 4e contrat depuis ses débuts avec le PSG

A l’époque pour trois ans, jusqu’en 2018 et un salaire riquiqui mais en adéquation avec son statu de rookie : 8 000 euros bruts mensuels et quelques primes, sans compter celle à la signature. Il rempilera un peu plus d’un an et demi plus tard, jusqu’en 2021. A ce moment là, ses émoluments exploseront, à hauteur de près de 2,5 millions d’euros bruts la saison, sous les couleurs du club parisien.

De moins de 100 000€ à 2,5 M€ puis 8,5 M€ la saison, dès 2018

Et encore une extension de bail deux ans plus tard, au mois d’août 2018. Cette fois de la durée maximale autorisée en Ligue 1, de cinq saisons supplémentaires. Avec un salaire estimé proche de 8,5 millions d’euros sans les primes, pour couvrir l’exercice 2019-20 prématurément achevé. Ce samedi, Presnel Kimpembe a donc validé son quatrième contrat avec le Paris Saint-Germain et la troisième augmentation de ses revenus.

Presnel Kimpembe rejoint les millionnaires mensuels du foot français

Désormais, il rejoint la poignée de joueurs du championnat de France de Ligue 1, payée au million d’euros bruts ou plus tous les mois. Ils étaient huit sur cet exercice, deux (Thiago Silva et Cavani) vont quitter le club, avec Kimpembe il seront donc au moins sept en 2020-21 et tous porteurs du même maillot du club champion de France (avec Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti et Di Maria en plus).