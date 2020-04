PSG – L’ICC annulée, des millions qui échappent aux Parisiens

L’International Champions Cup (ICC), ne se disputera pas en 2020. Le comité d’organisation de ce tournoi d’été, entre les plus grands clubs du monde, l’a annoncé ce samedi via un communiqué. « L’incertitude sur la fin des mesures de confinement et le calendrier international, avec la possibilité qui existe, pour certains Championnats nationaux et des compétitions de l’UEFA, de se disputer en août, signifie que l’ICC ne pourra pas avoir lieu cet été », est-il notamment écrit.

Pas d’International Champions Cup, pour le PSG et les autres

Depuis 2013 qu’il existe d’abord aux Etats-Unis puis en Asie et Australie en 2015, le format a gagné en importance, car tous les plus grands clubs du monde le disputent. Le PSG, plusieurs fois, sauf l’année dernière car le club avait choisi de partir en Asie pour une lucrative tournée. Le plateau de l’ICC 2020 n’était pas encore décidée en totalité, on ne sait pas si Paris allait y participer. C’est probable, sachant la compensation financière offerte par l’organisation.

Le Clasico Barça – Real à Las Vegas n’aura pas lieu

La saison dernière, il était question d’une quinzaine de millions d’euros proposés à quelques formations premium. De 15 à 18 millions d’euros, c’était aussi l’estimation donnée au Real Madrid et au FC Barcelone, pour qu’ils s’affrontent à Las Vegas, comme en 2017 à Miami. Avec à l’époque, un certain succès d’estime du public présent nombreux et d’audience, pour ESPN diffuseur de la rencontre. Outre le PSG, l’OL a également disputé l’International Champions Cup, une fois en 2018.