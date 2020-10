PSG – Manchester United : Qui va gagner selon les bookmakers ?

La Ligue des Champions fait son grand retour ce mardi 10 octobre, avec la première journée des phases de poules. Ce sera l’occasion pour le PSG de démarrer sa campagne européenne contre Manchester United, l’opportunité de se venger de la désillusion vécue en huitième de finales, en 2019. Auteurs d’un début de saison compliqué, les Red Devils sont désignés comme outsiders par les bookmakers, sur ce match. Et de loin.

Le PSG large favori de ce premier match du groupe H selon les bookmakers

Selon les six opérateurs étudiés, la cote moyenne de leur victoire est de 5,53, contre 1,56 pour le PSG. Ils n’envisagent pas non plus le match nul, à 4,61. L’avantage donné au club de la capitale, trouve un écho, à la lecture des scores précis les plus envisagés. Le plus probable, pour eux, serait une victoire 2 buts à 1 pour les Parisiens. La dernière et seule occasion où Manchester United a joué au Parc des Princes, les Anglais ont gagné 3-1. Scénario qui, s’il se répète ce mardi, pourrait rapporter près de 31 fois la mise.

Neymar et Mbappé pour ouvrir leurs compteurs dans la compétition, moins de certitudes à Manchester United

Au PSG, les bookmakers verraient bien Kylian Mbappé ou Neymar marquer, pour leur premier match en Ligue des Champions 2020-21, avec des cotes moyennes évaluées à, respectivement, 1,91 et 2. A contrario, ils sont très indécis concernant les potentiels buteurs de Manchester United. Impossible de choisir, entre Bruno Fernandes (3,62), et Marcus Rashford (3,66), qui des deux est dans les meilleures dispositions, pour tromper Keylor Navas, gardien du temple parisien.