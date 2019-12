PSG, OL – La valeur marchande de leurs effectifs a diminué cet automne (KPMG)

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG comme l’OL accusent toutefois une baisse de valorisation de leurs effectifs communs, sur le marché des transferts. Conclusion que nous tirons des chiffres du cabinet d’expertise KPMG, entre les estimations fournies au 1er septembre dernier, et celles dernièrement partagées, prises un peu plus d’un mois plus tard, au 20 novembre.

En septembre, Paris était valorisé à 985 millions d’euros. Quatre-vingt un jour plus tard, il perdait 2,84% à 957 millions d’euros. Le PSG n’en conserve pas moins le cinquième collectif le plus cher des clubs de la Ligue des champions 2019-20, comme ça l’était déjà au départ. Et des équipes devant lui, seul le champion d’Europe en titre, Liverpool, s’est bonifié sur la période, de 1 085 M€ à 1 157 M€ désormais (+ 6,64%).

With the #UCL group stages having come to an end, we have looked again at the squad values of the teams at the beginning of the tournament 🏆

Indeed, all the clubs who progressed to the last-16 had higher overall squad values than those who could not qualify 💰 pic.twitter.com/wf9iblcKk3

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) December 12, 2019