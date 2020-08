PSG, OL ou Man City : Qui va désormais gagner la C1 selon les bookmakers ?

Il n’y a plus que deux clubs déjà vainqueur d’une Ligue des champions (le Barça et le Bayern Munich), et autant de clubs français (le PSG et l’OL), qualifiés au Final 8, de la Ligue des champions, saison 2019-20. L’opportunité de voir un vainqueur inédit est donc forte, bien plus néanmoins, que celle d’un succès final tricolore, d’après les prédictions des bookmakers du pays, au lendemain de la fin des huitièmes de finale.

Manchester City ou le Bayern pour la victoire finale

Quelle équipe brandira la coupe aux « Grandes oreilles » le dimanche 23 août au soir ? Manchester City, si la cote moyenne à 3,2 contre un est la bonne. C’est la plus faible, donc celle jugée comme plus probable. Les Citizens ont la préférence de tous les opérateurs que nous avons consulté, mais la marge est plus ou moins infime, sur l’autre prétendant avéré : le Bayern Munich, en Allemagne. Avec un Robert Lewandowski plus fort que jamais, les Bavarois sont crédités d’une cote de victoire finale, à 4,1.

Le PSG est outsider pour la victoire, pas même l’OL

Et les clubs français dans la liste ? Ils sont outsider, au mieux, pour le Paris Saint-Germain. Qui pointe néanmoins après le Bayern, mais à une cote plus incertaine de 6,2 contre un. Paris est devant le Barça de Messi et Griezmann, à 8,2. Quant aux Lyonnais, ils ont la cote la plus élevée (donc la moins évidente), des huit formations encore qualifiées, entre 30 et 50 selon les opérateurs.